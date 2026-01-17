Serie B, Empoli-Südtirol: padroni di casa per la zona play-off, ospiti alla ricerca di punti salvezza

Inizia il girone di ritorno della Serie BKT e a scendere in campo, tra le altre saranno Empoli e Südtirol in una sfida importante per entrambe le compagini. I padroni di casa vogliono bissare il successo dell'andata per 2-1, mentre gli ospiti, desiderosi di punti salvezza, vogliono la vendetta.

COME ARRIVA L'EMPOLI - I padroni di casa sono in un ottimo momento di forma, con sette punti raccolti nelle ultime tre gare. Gli uomini di Dionisi sono reduci da un importantissimo successo sul campo del Cesena, che ha ravvivato la speranza di agganciare le zone playoff e disputare un girone di ritorno da protagonista.

COME ARRIVA IL SÜDTIROL - I biancorossi sono invece reduci da un'importante successo contro lo Spezia nello scontro salvezza, che ha dato ossigeno importante. Adesso l'obiettivo è proseguire la striscia di risultati utili e continuare a tenere lontane le zone calde della classifica.