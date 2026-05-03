Inter, è qui la festa! Oggi si celebrerà in piazza Duomo, il 17 la coppa e il bus scoperto

L'Inter si prepara alla festa. La squadra di Cristian Chivu in caso di pareggio contro il Parma questa sera a San Siro si laureerà campione d'Italia. Uno scudetto atteso nella Milano nerazzurra con Lautaro e compagni che hanno staccato in questo finale Milan e Napoli con cui prima ha dato vita ad un avvincente testa a testa. Adesso si attende solamente il verdetto e poi il pubblico interista potrà riversarsi in strada per festeggiare.

Prima però si celebrerà al "Meazza" insieme alla squadra mentre poi ci si sposterà in piazza Duomo, teatro da sempre delle vittorie dell'Inter. La consegna della coppa invece, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà nel prossimo match casalingo il 17 contro il Verona. Sempre in quella data poi si tornerà in centro a Milano con la sfilata della squadra sul bus scoperto.