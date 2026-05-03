Vicenza, Gallo e il futuro: "Buoni propositi. Mi sento molto vicino a questa realtà"

Dopo il successo roboante per 5-2 in casa dell'Arezzo nel primo turno della Supercoppa, il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha commentato: "Questi ragazzi riescono sempre a sorprendermi. È da settimane che lavoriamo in questo modo, distribuendo nel tempo quello che magari altri concentrano in pochi giorni. La prestazione di oggi è stata davvero di grande qualità, e per un allenatore è sempre bello vedere una squadra giocare così. Questo è un gruppo che si diverte ad allenarsi.

Ormai lavoriamo soprattutto con le partitine, ma le affrontano sempre con grande intensità e voglia di competere. È questo che fa la differenza: ogni situazione diventa una sfida. Il futuro? Ci sono sicuramente buoni propositi. In questo momento mi sento molto vicino a questa realtà".