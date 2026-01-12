Serie B, i migliori giocatori dopo la 19ª giornata: tre del Venezia dietro Ghedjemis

Nel fine settimana si è chiuso il girone d’andata della Serie B che ha visto il Frosinone laurearsi ‘campione d’inverno’ davanti a Venezia e Monza, mentre in coda proseguono i momenti di crisi di Sampdoria, Spezia e Bari.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la diciannovesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.63 (19)

2. Yeboah (Venezia) 6.56 (16)

3. Svoboda (Venezia) 6.55 (10)

4. Busio (Venezia) 6.53 (17)

5. Calò (Frosinone) 6.50 (19)

6. Koutsoupias (Frosinone) 6.50 (18)

7. Schiavi (Carrarese) 6.50 (16)

8. Joronen (Palermo) 6.47 (18)

9. Tiritiello (Virtus Entella) 6.47 (15)

10. Massolin (Modena) 6.45 (11)

11. Pérez (Venezia) 6.43 (14)

12. Ciervo (Cesena) 6.42 (18)

13. Klinsmann (Cesena) 6.39 (19)

14. Berti (Cesena) 6.39 (19)

15. Santoro (Modena) 6.39 (19)

16. Cissè (Catanzaro) 6.37 (19)

17. Calvani (Frosinone) 6.32 (17)

18. Doumbia (Venezia) 6.32 (17)

19. Bracaglia (Frosinone) 6.31 (18)

20. Lovato (Empoli) 6.30 (15)