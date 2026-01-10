Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Monza cala il colpo Hernani, lo Spezia si assicura Adamo. Ci sono anche delle cessioni in B

Il Monza cala il colpo Hernani, lo Spezia si assicura Adamo. Ci sono anche delle cessioni in BTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Claudia Marrone

Intanto che la Serie C non ha solo mosso il mercato ma è anche tornata in campo, ecco che la Serie B, in attesa della ripresa, ha smosso diverse situazioni, a cominciare dallo Spezia che ha aperto il venerdì da poco trascorso con l'annuncio dell'arrivo di Emanuele Adamo, che ha salutato il Cesena e ha firmato con il club di Via Melara un accordo valido fino al 30 giugno 2028. Una data, quella, che compare anche nell'accordo tra la Carrarese e Antonio Troise, che si è legato agli apuani fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028.

Sono invece due gli innesti del Bari, che si è assicurata i prestiti Giacomo De Pieri e Giacomo Stabile dall'Inter; colpo grosso, poi, quello del Monza, che si è assicurato - con contratto fino al 30 giugno 2027 - Hernani Junior dal Parma, mentre la Reggiana ha prelevato dall'Empoli, con la formula del prestito, Luca Belardinelli.

Per degli arrivi, però, ci sono anche delle partenze. Si chiude, almeno per il momento, l'avventura italiana di Andrei Coubis, che la Sampdoria ha acquistato dal Milan per poi girarlo in prestito all'Universitatea Cluj, formazione che si è assicurata, nell'ambito della trattativa, l'obbligo di riscatto condizionato (più eventuale opzione qualora non si verifichino le condizioni di obbligo). Chiusa anche l'avventura Jonathan Italeng Ngock al SudTirol, che ha risolto anticipatamente il prestito del giocatore, di proprietà dell'Atalanta.

Articoli correlati
Entella-Monza, i convocati di Bianco: si ferma anche Obiang. Ma c'è la prima di Hernani... Entella-Monza, i convocati di Bianco: si ferma anche Obiang. Ma c'è la prima di Hernani
Sardo al Milan, la prima foto in rossonero Sardo al Milan, la prima foto in rossonero
Monza, fatta per Hernani a centrocampo. L'ex Parma firma fino al 2027 Monza, fatta per Hernani a centrocampo. L'ex Parma firma fino al 2027
Altre notizie I fatti del giorno
La Fiorentina di Paratici (?) batte un altro colpo: ufficiale Brescianini dall’Atalanta... La Fiorentina di Paratici (?) batte un altro colpo: ufficiale Brescianini dall’Atalanta
Arbitri, ma anche Raspadori: Lotito ne ha per tutti. Lazio scatenata: ecco Taylor... Arbitri, ma anche Raspadori: Lotito ne ha per tutti. Lazio scatenata: ecco Taylor
Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”.... Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Fullkrug si presenta, dopo aver giocato: senza paura del 9 maledetto. Milan fiducioso... Fullkrug si presenta, dopo aver giocato: senza paura del 9 maledetto. Milan fiducioso su Maignan
Baroni e Cairo tolgono Asllani dal mercato? Il presidente lo difende, il tecnico... Baroni e Cairo tolgono Asllani dal mercato? Il presidente lo difende, il tecnico spiega
Il Monza cala il colpo Hernani, lo Spezia si assicura Adamo. Ci sono anche delle... Il Monza cala il colpo Hernani, lo Spezia si assicura Adamo. Ci sono anche delle cessioni in B
Serie A, manca ancora il campione d'inverno. Risultati e classifica aggiornata Serie A, manca ancora il campione d'inverno. Risultati e classifica aggiornata
Milan graziato da Stanciu e intanto perde terreno contro l'Inter. Solo 1-1 contro... Milan graziato da Stanciu e intanto perde terreno contro l'Inter. Solo 1-1 contro il Genoa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
1 Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
2 Juventus, tesoretto dal Brasile: Arthur e Kaio Jorge possono portare 20 milioni
3 10 gennaio 2024, il Napoli chiude per Billing. Sarà l'incredibile uomo Scudetto
4 Cassano su Inter-Napoli: "Conte la prepara come la finale del Mondiale. Gli azzurri hanno il 51%"
5 Tel vuole giocare di più e può lasciare il Tottenham in prestito: la posizione degli Spurs
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Arbitri, ma anche Raspadori: Lotito ne ha per tutti. Lazio scatenata: ecco Taylor
Immagine top news n.1 Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Immagine top news n.2 Fullkrug si presenta, dopo aver giocato: senza paura del 9 maledetto. Milan fiducioso su Maignan
Immagine top news n.3 Juventus, cercasi un vice-Yildiz: nel casting ci sono anche Gudmundsson e Maldini
Immagine top news n.4 Lazio, in attesa del transfer ecco l'annuncio. Il sostituto di Guendouzi è Kenneth Taylor
Immagine top news n.5 Roma, entro domani la risposta di Raspadori: l'attaccante apre al trasferimento
Immagine top news n.6 Milan, ottimismo sul rinnovo di Maignan: si tratta sulle commissioni, il punto
Immagine top news n.7 Da Mkhitaryan-Di Lorenzo a Pongracic-Gila: tutti gli errori macroscopici di questa Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.3 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.4 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cassano su Inter-Napoli: "Conte la prepara come la finale del Mondiale. Gli azzurri hanno il 51%"
Immagine news Serie A n.2 Pardo sul Milan: "Allegri fa bene a pensare alla Champions e non allo scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Biasin: "Inter-Napoli sfida scudetto ma non sarà decisiva. Sorpreso da Chivu"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, tesoretto dal Brasile: Arthur e Kaio Jorge possono portare 20 milioni
Immagine news Serie A n.5 Bertolucci: "Milan, al massimo il quarto posto. Fiorentina? Bastano un paio di vittorie"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Sohm può partire in prestito per provare a rilanciarsi: ci pensa la Cremonese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Dionisi sul mercato: "La mia squadra mi piace già, e questo lo sa anche la società"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, in stand by il rinnovo del gioiellino Conti. Che a ora potrebbe partire a parametro zero
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.4 Anche il Palermo e l'Empoli provano a riportare in Italia Barba. Il Persib temporeggia
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia-Pescara, i convocati di Gorgone: Gravillon fermato da un fastidio muscolare
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Gorgone: "Chi va in campo dovrà solo pensare alla Juve Stabia, il mercato verrà dopo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, chiuso Cester si punta a salutare Fantoni. Poi all-in per Leo in difesa
Immagine news Serie C n.2 Forlì, Miramari: "Per dare consistenza adeguata alla rosa, dobbiamo fare almeno 6 innesti"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 21ª giornata: poker dell'Audace Cerignola sul Potenza. E vince anche l'Ascoli
Immagine news Serie C n.4 Bruzzaniti: "Lottare fino alla fine, su ogni pallone. Questo il Dna che ho trovato al Catania"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, De Simone e Pellegrino scendono in D. Entrambi con la formula del prestito
Immagine news Serie C n.6 Perugia-Pontedera, si tratta ancora per il passaggio di Ladinetti. Il Novara è alla finestra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giornata di amichevole per la Fiorentina Femminile. Che al 'Viola Park' va ko contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)