Il Monza cala il colpo Hernani, lo Spezia si assicura Adamo. Ci sono anche delle cessioni in B

Intanto che la Serie C non ha solo mosso il mercato ma è anche tornata in campo, ecco che la Serie B, in attesa della ripresa, ha smosso diverse situazioni, a cominciare dallo Spezia che ha aperto il venerdì da poco trascorso con l'annuncio dell'arrivo di Emanuele Adamo, che ha salutato il Cesena e ha firmato con il club di Via Melara un accordo valido fino al 30 giugno 2028. Una data, quella, che compare anche nell'accordo tra la Carrarese e Antonio Troise, che si è legato agli apuani fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028.

Sono invece due gli innesti del Bari, che si è assicurata i prestiti Giacomo De Pieri e Giacomo Stabile dall'Inter; colpo grosso, poi, quello del Monza, che si è assicurato - con contratto fino al 30 giugno 2027 - Hernani Junior dal Parma, mentre la Reggiana ha prelevato dall'Empoli, con la formula del prestito, Luca Belardinelli.

Per degli arrivi, però, ci sono anche delle partenze. Si chiude, almeno per il momento, l'avventura italiana di Andrei Coubis, che la Sampdoria ha acquistato dal Milan per poi girarlo in prestito all'Universitatea Cluj, formazione che si è assicurata, nell'ambito della trattativa, l'obbligo di riscatto condizionato (più eventuale opzione qualora non si verifichino le condizioni di obbligo). Chiusa anche l'avventura Jonathan Italeng Ngock al SudTirol, che ha risolto anticipatamente il prestito del giocatore, di proprietà dell'Atalanta.