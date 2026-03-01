Serie B, Insigne da sballo ribalta il Palermo. Pari con rimonta tra Catanzaro e Frosinone

Sono terminate le gare delle 15:00 della 27^ giornata di Serie B. Pareggio in rimonta quello maturato Ceravolo tra Catanzaro e Frosinone, con gli uomini di Aquilani che dopo essere andati in vantaggio per 2-0 tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa con i gol di Frosinini e Liberli si sono visti riacciuffare da Cichella e Fiori.

Incredibile invece quanto successo all'Adriatico, dove il Pescara ha battuto 2-1 il Palermo con il ritorno al gol di Lorenzo Insigne e il raddoppio di Meazzi che hanno ribaltato Pohjanpalo.

Questa la classifica di Serie B aggiornata

Venezia – 57 punti (27 partite giocate)

Monza – 57 (27)

Frosinone – 54 (27)

Palermo – 51 (27)

Catanzaro – 45 (27)

Modena – 43 (27)

Juve Stabia – 39 (27)

Cesena – 38 (27)

Südtirol – 34 (27)

Padova – 33 (27)

Empoli – 31 (27)

Carrarese – 30 (26)

Avellino – 30 (27)

Reggiana – 29 (27)

Sampdoria – 29 (27)

Mantova – 26 (26)

Spezia – 25 (27)

Entella – 25 (27)

Bari – 25 (27)

Pescara – 21 (27)