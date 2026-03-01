Serie B, Insigne da sballo ribalta il Palermo. Pari con rimonta tra Catanzaro e Frosinone
Sono terminate le gare delle 15:00 della 27^ giornata di Serie B. Pareggio in rimonta quello maturato Ceravolo tra Catanzaro e Frosinone, con gli uomini di Aquilani che dopo essere andati in vantaggio per 2-0 tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa con i gol di Frosinini e Liberli si sono visti riacciuffare da Cichella e Fiori.
Incredibile invece quanto successo all'Adriatico, dove il Pescara ha battuto 2-1 il Palermo con il ritorno al gol di Lorenzo Insigne e il raddoppio di Meazzi che hanno ribaltato Pohjanpalo.
Questa la classifica di Serie B aggiornata
Venezia – 57 punti (27 partite giocate)
Monza – 57 (27)
Frosinone – 54 (27)
Palermo – 51 (27)
Catanzaro – 45 (27)
Modena – 43 (27)
Juve Stabia – 39 (27)
Cesena – 38 (27)
Südtirol – 34 (27)
Padova – 33 (27)
Empoli – 31 (27)
Carrarese – 30 (26)
Avellino – 30 (27)
Reggiana – 29 (27)
Sampdoria – 29 (27)
Mantova – 26 (26)
Spezia – 25 (27)
Entella – 25 (27)
Bari – 25 (27)
Pescara – 21 (27)