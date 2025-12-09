Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 14ª giornata: Mignani primo. Alvini supera Sottil
Quindicesima giornata di Serie B in archivio con tanti risultati importanti. Come la terza vittoria consecutiva, con contestuale aggancio in vetta al Monza, del Frosinone. Il secondo successo consecutivo di Palermo, Catanzaro e Spezia. Bene anche la Sampdoria che torna in piena corsa per la salvezza. Molti i protagonisti sugli scudi. Eccoli.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la quindicesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Mignani (Cesena) 6.57 (15)
2. Alvini (Frosinone) 6.53 (15)
3. Sottil (Modena) 6.43 (15)
4. Donadoni (Spezia) 6.38 (4)
5. Abate (Juve Stabia) 6.30 (15)
6. Inzaghi (Palermo) 6.30 (15)
7. Stroppa (Venezia) 6.23 (15)
8. Chiappella (Virtus Entella) 6.20 (15)
9. Andreoletti (Padova) 6.17 (15)
10. Bianco (Monza) 6.13 (15)
11. Dionigi (Reggiana) 6.13 (15)
12. Castori (Südtirol) 6.07 (15)
13. Dionisi (Empoli) 6.00 (8)
14. Gorgone (Pescara) 6.00 (3)
15. Aquilani (Catanzaro) 5.97 (15)
16. Biancolino (Avellino) 5.93 (15)
17. Calabro (Carrarese) 5.90 (15)
18. Possanzini (Mantova) 5.83 (15)
19. Gregucci (Sampdoria) 5.79 (7)
20. Vivarini (Bari) 5.33 (3)
Esonerati
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.