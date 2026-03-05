Fumagalli difende Bastoni: "Simulare è sbagliato, ma in campo giochiamo per vincere"

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport l’attaccante della Reggiana Tommaso Fumagalli ha parlato anche della tendenza di molti giocatori di lasciarsi andare a simulazioni e proteste plateali per trarre in inganno l’arbitro e favorire le proprie squadre. Gesti opposti a quello del calciatore che nel corso della sfida contro il SudTirol ha preferito buttare la palla in fallo laterale anziché segnare sfruttando l’infortunio del portiere avversario Alessio Cragno.

Ovviamente il riferimento è al caso Bastoni in Inter-Juventus dove il difensore nerazzurro ha simulato un fallo subito da Kalulu che ha portato al secondo giallo, e all’espulsione, dell’avversario. Una situazione che ha creato grandissime polemiche, con anche molti insulti rivolti al giocatore della Nazionale (con anche richieste di non convocarlo per le prossime gare), e portato gli organi competenti a rivedere il protocollo del VAR affinché possa intervenire anche in caso di seconde ammonizioni.

“Tutti cercano di portare acqua al suo mulino, i tuoi tifosi sono contenti e gli avversari ti insultano, è sempre così. - spiega Fumagalli - Penso a Bastoni, ha chiesto scusa, ma adesso tutti lo mettono in croce lo stesso, ma va capito, in partita conta vincere e pensi a quello. Simulare è sbagliatissimo, però noi giochiamo per vincere. La cosa migliore è stata quella che ha detto Fabregas, che ha difeso Bastoni”.