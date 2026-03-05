Sassuolo, Lipani: "Cerco di rubare i segreti da Matic. Nazionale maggiore sogno di tutti"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo Luca Lipani ha commentato la sua avventura con la maglia neroverde partendo dalla dichiarazioni di Fabio Grosso "Lipani sta sbocciando": "Mi fa piacere - ha esordito -. La consapevolezza sta crescendo di partita in partita. Piccoli step, ma continui che spero mi portino a raggiungere il mio livello massimo. Non so quando arriverà: uno, due, cinque anni. L’importante è crescere sempre col lavoro".

Centrocampista centrale, ha un compagno di reparto importante come Matic anche se "da bambino ero rapito da Gerrard". Il calciatore genovese ha commentato l'aver al suo fianco un giocatore del talento dell'ex Chelsea, Roma e United: "Ho il privilegio di poterlo osservare e lo faccio ogni giorno. Cerco di rubargli i segreti del ruolo, capire le sue giocate, come rendere semplici situazioni che non lo sono".

Chiosa finale sull'Italia. Il centrocampista neroverde è capitano dell'Under 21 e in passato ha effettuato tutta la trafila nelle Nazionali giovanili. Adesso l'ultimo passo potrebbe essere rappresentato dal salto in prima squadra: "Chi non pensa alla Nazionale? È il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio. Lo vivo come un desiderio, un qualcosa da raggiungere, che dà grandi motivazioni".