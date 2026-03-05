Juve, il mercato dipenderà dal 4° posto: affondo per Silva e Tonali solo in caso di Champions

Dal campionato dipende il mercato. La Juventus appesa al presente per pianificare il futuro. La corsa degli uomini di Luciano Spalletti verso un posto nella prossima Champions League non è ancora finita. Anzi. I bianconeri, che hanno ottenuto un punto nelle ultime tre gare, sono scivolati al sesto posto in classifica scavalcati dal Como. La Roma, quarta in graduatoria, dista quattro lunghezze e nelle ultime 12 partite sarà una lotta avvincente per ritornare nell’Europa che conta.

Ovviamente il piazzamento finale condizionerà anche le mosse nella finestra estiva di trattative. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, gli obiettivi di mercato restano Bernardo Silva e Sandro Tonali. Due innesti che possono rinforzare e di molto la squadra ma che potranno essere trattati soltanto qualora entrassero i soldi della Champions League.

Fra gli obiettivi invece a zero c’è Marcos Senesi, giocatore in scadenza con il Bournemouth e da tempo finito nel mirino bianconero.