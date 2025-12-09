Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo del Palermo ancora in vetta e a quota dieci

Con la giornata di ieri, lunedì 8 dicembre, la Serie B ha definitivamente mandato in archivio le prime 15 giornate del campionato, che hanno chiaramente dato una linea alla classifica - in una stagione combattuta -, smuovendo poi anche la classifica marcatori, che vede l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo mantenere la vetta in solitaria e raggiungere quota dieci gol: primo calciatore della stagione cadetta a raggiungere la doppia cifra, complice anche la frenata di Ettore Gliozzi del Modena che viene per altro raggiunto in seconda posizione da Massimo Coda della Samp.

Di seguito, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati

10 gol: Pohjanpalo (1; Palermo)

7 gol: Coda (2; Sampdoria), Gliozzi (5; Modena)

6 gol: Adorante (2; Venezia), Bortolussi (3; Padova), S. Shpendi (1; Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)

5 gol: Cissè (Catanzaro), Di Nardo (Pescara), Ghedjemis (Frosinone), Koutsoupias (Frosinone), Moncini (1; Bari), Popov (Empoli), Schiavi (3; Carrrarese), C. Shpendi (3; Cesena)

4 gol: Abiuso (Carrarese), Biasci (Avellino), Blesa (Cesena), Calò (1; Frosinone), Candellone (Juve Stabia), Ciervo (Cesena), Iemmello (Catanzaro), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Pierozzi (Palermo), Raimondo (Frosinone), Ruocco (Mantova), Yeboah (1; Venezia)