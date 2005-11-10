Genoa, vigilia di valutazioni per De Rossi: chi può recuperare per la sfida al Venezia

Una vigilia di valutazioni in casa Genoa. Domani alle 15 la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo al "Ferraris" per la sfida contro il Venezia. Obiettivo dei rossoblù è quello di dimenticare Roma e di raccogliere tre punti importantissimi contro la squadra di Davide Nicola, rivitalizzata dal nuovo allenatore e reduce dal successo casalingo di prestigio contro il Napoli di Massimiliano Allegri. Una sfida delicata ma allo stesso tempo da cercare di portare a casa davanti al proprio pubblico per riprendere la strada intrapresa dopo il successo contro la Fiorentina.

I giocatori da valutare

E il tecnico del Grifone oggi dovrà fare la conta dei giocatori che sono recuperati dopo un virus intestinale che ha colpito lo spogliatoio nei giorni scorsi. "Un virus intestinale che ha colpito parecchi giocatori e parecchi dello staff" precisa nel corso della conferenza dell'anti-vigilia l'ex centrocampista della Roma, Fra i giocatori colpiti anche Tommaso Baldanzi e Lorenzo Colombo, quest'ultimo stava rientrando dalla distorsione alla caviglia.

Rientra Meichtry

Fra ieri e oggi il quadro sarà certamente più completo e capiremo chi avrà recuperato e sarà a disposizione. Farà parte dei convocati invece Ethan Meichtry che ha smaltito l'infortunio subito in Nazionale nelle scorse settimane. Il calciatore svizzero sarà una freccia in più per l'attacco che sarà guidato ancora una volta da Osmajic.