Serie B, Monza-Carrarese: una vittoria per una speranza

Monza, 20 dicembre, ore 15.00: queste le coordinate di una delle più interessanti sfide del 17° turno di Serie BKT.

Monza e Carrarese si sfidano per i 3 punti nella penultima giornata del 2025, ultima davanti al pubblico amico per i biancorossi, i quali cercheranno a tutti una vittoria scaccia crisi. D'altro canto, però, i toscani non staranno di certo a guardare, consapevoli che un raddoppio di quella casella verde appena trovata porterebbe più di un buon umore tra le menti gialloblu.

Questo è il primo scontro diretto tra le compagini in cadetteria. Gli altri 9 precedenti a Monza, tutti tra Serie C e terza coppa nazionale, vedono i padroni di casa per 4-3, con altrettanti pareggi a completarne il quadro. Tra gli allenatori, invece, vige un solo confronto, risalente alla scorsa stagione, quando Bianco, allora al Frosinone, vinse su Calabro. Per ultima un'occhiata alle quote: seppur in difficoltà, gli addetti ai lavori danno nettamente per favoriti i brianzoli

A dirigere la gara dello "U-Power Stadium" ci sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato da Giuseppe Di Giacinto di Teramo e da Andrea Zezza di Ostia Lido. Il Quarto Ufficiale designato risulta essere il Sig. Davide Di Marco di Ciampino, mentre in sala VAR opererà la coppia formata da Daniele Paterna di Teramo ed Emanuele Prenna di Molfetta.

QUI MONZA - I brianzoli di Paolo Bianco, dopo ben 7 vittorie consecutive, sono caduti in un limbo dal quale sono obbligati a riemergere per continuare a quella promozione diretta nella massima categoria alla quale si ambisce. I soli 2 punti in nelle ultime 3 giornate, però, certamente non aiutano. Al momento i monzesi si trovano al 2° posto con 31 punti, a 3 lunghezze dalla capolista Frosinone.

QUI CARRARESE - I carrarini di Antonio Calabro hanno finalmente ritrovato quel sorriso perso ormai da 6 gare consecutive, facendo così tornare un timido sorriso tra giocatori e tifosi. Per continuare ad ambire prima ad una tranquilla salvezza e poi magari ad un insperato playoff, però, i toscani dovranno necessariamente uscire con punti al seguito dalla Brianza. La posizione momentaneamente occupata è la 13^, frutto di 19 punti sin qui ottenuti.