Serie B, Padova-Mantova: sfida salvezza all’Euganeo
Sarà una partita che tanto potrà dire in chiave salvezza, quella tra Padova e Mantova che si disputerà tra poche ore allo stadio Euganeo. Da un lato i padroni di casa che andranno a caccia di ulteriori certezze in classifica, dall’altro gli ospiti che cercheranno di staccarsi dalle paludi della retrocessione diretta.
COME ARRIVA IL PADOVA - Reduci dalla bella vittoria col Modena, i biancoscudati affronteranno l’impegno col tandem Gomez-Bortolussi, con Varas in cabina di regia ed Harder incursore. In difesa ancora la sapiente guida di Perrotta.
COME ARRIVA IL MANTOVA - Ospiti che forti del pari last-minute contro il Palermo arrivano in terra veneta con consapevolezza ritrovata: Mancuso e Falletti in avanti con Wieser ad accompagnarli. Bani esterni a tutta fascia, mentre in difesa spazio a Castellini.
