Vincere coppe Campioni e UEFA… firmare l’unico colpo del Monza a Pescara

Fra Pescara e Monza, in Abruzzo, contiamo 14 sfide. Ovviamente prendendo in considerazione i soli campionati professionistici. Fra l’altro tutte andate in scena in cadetteria. La bilancia è nettamente colorata di biancazzurro: 8-1 in fatto di vittorie, 5 segni X, 25-13 sul fronte delle marcature.

Da ricordare, pertanto, l’unico successo biancorosso. Stagione 2000-2001, 1-2 al triplice fischio conclusivo. Questo il tabellino dei marcatori: Lantignotti al 16’ (che col Milan aveva festeggiato 2 Coppe dei Campioni, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa Intercontinentale), Branca al 54’ (che fra Sampdoria e Parma aveva nel palmares 1 scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Coppa UEFA), Palumbo al 65’ per la rete della bandiera.

Gli abruzzesi sono sempre andati a rete quando hanno ospitato i brianzoli. Ad eccezione dei faccia a faccia nel 1989-1990 e 1983-1984. E proprio in queste due annate sono arrivati gli unici 0-0.

Terminiamo questa carrellata sui precedenti ricordando l’unico Pescara-Monza giocato a novembre prima di quest’oggi: 1998, giorno 22, 1-0 con Gelsi man of the match su rigore al minuto 53.

Pescara con 8 punti (1V – 5X – 5P con 15GF e 23GS), di cui 7 sul proprio campo (1V – 4X – 1P con 11GF e 9GS). Non vince dal quarto turno (poi 4X – 3P). Monza a quota 23 (7V – 2X – 2P con 15Gf e 7GS), un terzo, 8, in trasferta (2V – 2X – 1P con 7Gf e 4GS). È reduce da 5 successi di fila. Migliore striscia di tutta la B in questo torneo. Neppure quando venne in Serie A il Monza era riuscito a infilare 5 successi consecutivi in regular season. Soprattutto nelle ultime 5 giornate ha fatto meglio del Modena di 5 punti e del Palermo di 8.

PS dalle classifiche di rendimento: Pescara-Monza 1-5 per clean sheet e 5-1 per gol dalla panchina.

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE B)

14 incontri disputati

8 vittorie Pescara

5 pareggi

1 vittoria Monza

25 gol fatti Pescara

13 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA A PESCARA IN CAMPIONATO

Pescara-Monza 2-2, 22° giornata 1976/1977

ULTIMA SFIDA A PESCARA IN CAMPIONATO

Pescara-Monza 3-2, 13° giornata 2020/2021