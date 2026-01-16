Asse fra Spezia e Sassuolo: Skjellerup verso la Liguria. E Wisniewski potrebbe finire in Emilia
Lo Spezia sta cercando di stringere per il centravanti del Sassuolo Laurs Skjellerup per dare al tecnico Roberto Donadoni quel rinforzo offensivo che serve per risalire la classifica. Il giocatore danese dovrebbe arrivare con la formula del prestito con premio di valorizzazione per cercare di rilanciarsi dopo un primo anno in Italia che ha regalato poche soddisfazioni all’ex Goteborg che in Serie A non è mai stato utilizzato dal Sassuolo, mentre in Serie B ha giocato solo 174 minuti nella passata stagione prima di infortunarsi.
Secondo Il Secolo XIX i discorsi fra i due club potrebbero non terminare con il passaggio dell’attaccante. A fare il percorso inverso rispetto al classe 2002 potrebbe infatti essere il difensore Przemyslaw Wisniewski, classe ‘98, che si trasferirebbe in Emilia in prestito fino a fine stagione per avere un palcoscenico migliore in vista dei play off per il Mondiale che dovrà affrontare la sua Polonia. I neroverdi ci stanno pensando inserendo magari un diritto di riscatto da far valere a fine stagione.
La partenza del polacco sarebbe colmata in casa ligure dall’arrivo di Giovanni Bonfanti dal Pisa, per il quale mancano solo gli ultimi dettagli dopo l’ok del calciatore al trasferimento, e forse anche quello di Marco Curto dall’Empoli.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.