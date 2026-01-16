SudTirol, Castori: "Empoli, qualità e tecnica: serviranno attenzione e gestione del ritmo"

Vigilia di gara per il SudTirol, che domani pomeriggio sarà impegnato sul campo dell'Empoli, nel match che si giocherà alle ore 15.00 allo stadio 'Carlo Castellani', in occasione della 20ª giornata del campionato di Serie B.

A fare il punto della situazione è stato il tecnico biancorosso Fabrizio Castori che per prima cosa ha parlato condizione della rosa e dell'approccio alla trasferta in terra toscana: "La squadra arriva alla vigilia della trasferta ad Empoli in buone condizioni generali, consapevole della forza e della qualità dell’avversario: circa gli indisponibili, sono out Masiello, Coulibaly e Martini, spero non ci siano ulteriori contrattempi dell'ultima ora. Anche perché l’Empoli è in grande ripresa, e ci aspetta un altro impegno difficile".

Prosegue poi, parlando proprio della compagine toscana: "L’Empoli è una formazione di grande qualità e tecnica, pericolosa nelle ripartenze e dotata di giocatori veloci e abili nel palleggio. Affrontarla richiede attenzione e gestione del ritmo di gioco, gli avversari vanno mantenuti il più possibile lontani dalla nostra area di rigore. La squadra dovrà leggere con attenzione le varie situazioni tattiche che si presenteranno durante la partita e applicare i propri concetti con disciplina, puntando a esprimere al meglio le proprie caratteristiche per ottenere un risultato positivo".

Conclude quindi con una nota sul girone di andata: "Il bilancio di questa prima parte di campionato è complessivamente soddisfacente. La squadra ha espresso prestazioni positive, a volte ottime, nonostante alcuni episodi sfavorevoli e la casualità che il calcio comporta. Se guardiamo i punti in classifica, sappiamo di poter migliorare, ma rimane importante riconoscere l’impegno e la qualità del gioco fin qui mostrati. Le valutazioni definitive si faranno a fine stagione"