Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Parma-Cagliari
Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A: alle 20.45 Parma-Cagliari dà il via alla 27ª giornata di Serie A. In campo anche la Serie B con due anticipi: alle 19.00 Monza-Virtus Entella, alle 21.00 Sampdoria-Bari.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 28 febbraio
19.00 Monza-Virtus Entella (Serie B) - DAZN
19.45 Porto-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN
20.30 Cittadella-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Giana Erminio-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Arzignano-Novara (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Pergolettese-Triestina (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Augsburg-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT
20.45 Parma-Cagliari (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Strasburgo-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA
20.45 Standard Liegi-La Louviere (Campionato belga) - DAZN
21.00 Sampdoria-Bari (Serie B) - DAZN
21.00 Wolverhampton-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Levante-Alaves (Liga) - DAZN
21.45 Sporting-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN
