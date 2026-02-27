Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le partite di oggi: il programma di venerdì 27 febbraio

Le partite di oggi: il programma di venerdì 27 febbraioTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Inizia questa sera il 27° turno di Serie A, che nell'anticipo del venerdì vedrà la sfida salvezza tra Parma e Cagliari. Si gioca anche in Serie B, col 27° turno, e in Serie C, col 29° turno. Di seguito il programma calcistico del 27 febbraio, in Italia e all'estero:

LIGUE 1 (Francia)
20:45 RC Strasbourg – RC Lens

BUNDESLIGA (Germania)
20:30 FC Augsburg – 1. FC Köln

PREMIER LEAGUE (Inghilterra)
21:00 Wolverhampton Wanderers – Aston Villa

SERIE A (Italia)
20:45 Parma Calcio 1913 – Cagliari Calcio

SERIE B (Italia)
19:00 AC Monza – Virtus Entella
21:00 UC Sampdoria – SSC Bari

SERIE C – GIRONE A (Italia)
20:30 FC Arzignano Valchiampo – Novara FC
20:30 AS Cittadella – Ospitaletto Franciacorta
20:30 AS Giana Erminio – Pro Vercelli
20:30 US Pergolettese – US Triestina Calcio 1918

EREDIVISIE (Olanda)
20:00 SC Telstar – NAC Breda

LIGA PORTUGAL (Portogallo)
19:45 FC Porto – FC Arouca
21:45 Sporting CP – GD Estoril Praia

LALIGA (Spagna)
21:00 Levante UD – Deportivo Alavés

Articoli correlati
Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Parma-Cagliari Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Parma-Cagliari
Cagliari, oltre mille tifosi rossoblù a Parma: è record in trasferta per i sardi Cagliari, oltre mille tifosi rossoblù a Parma: è record in trasferta per i sardi
Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Altre notizie Altre Notizie
Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Parma-Cagliari Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Parma-Cagliari
Le partite di oggi: il programma di venerdì 27 febbraio Le partite di oggi: il programma di venerdì 27 febbraio
Bologna-Brann 1-0: il tabellino della gara Bologna-Brann 1-0: il tabellino della gara
Fiorentina-Jagiellonia 0-3 (2-4 dts): il tabellino della gara Fiorentina-Jagiellonia 0-3 (2-4 dts): il tabellino della gara
"Uniti per il calcio", il progetto dell'AIC parte a marzo dal Ruanda "Uniti per il calcio", il progetto dell'AIC parte a marzo dal Ruanda
Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti TMW RadioJuve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..." TMW RadioBrambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."
Bruno Longhi: "Juve, chi meglio di Spalletti su piazza? Roma, che lavoro di Gasp"... TMW RadioBruno Longhi: "Juve, chi meglio di Spalletti su piazza? Roma, che lavoro di Gasp"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
2 Cassano: "L'Inter ha già vinto lo scudetto. Impossibile ripetere i disastri di Inzaghi"
3 Il Bologna batte il Brann con Joao Mario, Italiano lo invita a sorridere. E bacchetta Dallinga
4 Fiorentina, Vanoli: "È successo quello che non volevo, persi giocatori per infortunio"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 febbraio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Europa e Conference League, i risultati della serata e i tabelloni per gli ottavi di finale
Immagine top news n.1 La Fiorentina fa gli incubi ma si salva nei supplementari. Jagiellonia eliminato e ottavi acciuffati
Immagine top news n.2 Il Bologna batte il Brann con Joao Mario, Italiano lo invita a sorridere. E bacchetta Dallinga
Immagine top news n.3 La Juve guarda al futuro: Pinsoglio e McKennie rinnovano. Poi Locatelli e Spalletti?
Immagine top news n.4 Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, l'Italia si avvicina a Germania e Spagna
Immagine top news n.6 Bologna-Brann 1-0, le pagelle: Joao Mario glaciale, Skorupski è tornato. Rowe salta tutti
Immagine top news n.7 Il Brann non è il Bodo, al Bologna basta Joao Mario per gli ottavi: al Dall'Ara finisce 1-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.2 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.3 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Immagine news Serie A n.3 Jagiellonia, Siemieniec elogia il talento di Mazurek: "Tripletta incredibile, grande notizia per la Polonia"
Immagine news Serie A n.4 Brann, Alexandersson: "Deluso per l'espulsione. Il VAR non avrebbe corretto il giallo"
Immagine news Serie A n.5 Cassano: "L'Inter ha già vinto lo scudetto. Impossibile ripetere i disastri di Inzaghi"
Immagine news Serie A n.6 Joao Mario: "Giocare a sinistra non è così differente. Friburgo o Roma? Non ho preferenze"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Cassandro: "Sorpreso da Aquilani, non si accontenta e ci sprona a migliorare"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Segre: "Promozione in Serie A? Siamo concentrati solo sul Pescara"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 L'orgoglio chiavarese. La Virtus Entella premia con una maglia Gianna Capaldi Pratesi
Immagine news Serie B n.5 Beppe Ursino su Stroppa: "Come fa a non allenare in A? Venezia grande favorita in B"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 27ª giornata: Sampdoria-Bari visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia-Lecco, divieto di trasferta per i tifosi blucelesti: respinto il ricorso
Immagine news Serie C n.2 Il Forlì blinda il giovane Martelli: il portiere ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.3 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Serie C n.4 Catania, Zarbano sul vecchio logo: "Vogliamo riprenderlo, la richiesta è stata fatta"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, futuro in bilico per Di Toro: "Devo valutare attentamente"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…