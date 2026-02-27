Le partite di oggi: il programma di venerdì 27 febbraio
Inizia questa sera il 27° turno di Serie A, che nell'anticipo del venerdì vedrà la sfida salvezza tra Parma e Cagliari. Si gioca anche in Serie B, col 27° turno, e in Serie C, col 29° turno. Di seguito il programma calcistico del 27 febbraio, in Italia e all'estero:
LIGUE 1 (Francia)
20:45 RC Strasbourg – RC Lens
BUNDESLIGA (Germania)
20:30 FC Augsburg – 1. FC Köln
PREMIER LEAGUE (Inghilterra)
21:00 Wolverhampton Wanderers – Aston Villa
SERIE A (Italia)
20:45 Parma Calcio 1913 – Cagliari Calcio
SERIE B (Italia)
19:00 AC Monza – Virtus Entella
21:00 UC Sampdoria – SSC Bari
SERIE C – GIRONE A (Italia)
20:30 FC Arzignano Valchiampo – Novara FC
20:30 AS Cittadella – Ospitaletto Franciacorta
20:30 AS Giana Erminio – Pro Vercelli
20:30 US Pergolettese – US Triestina Calcio 1918
EREDIVISIE (Olanda)
20:00 SC Telstar – NAC Breda
LIGA PORTUGAL (Portogallo)
19:45 FC Porto – FC Arouca
21:45 Sporting CP – GD Estoril Praia
LALIGA (Spagna)
21:00 Levante UD – Deportivo Alavés
