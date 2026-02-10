Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa Italia, Serie B e Serie C

© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri

Martedì ricco di calcio in cui spicca la gara di Coppa Italia, valida per i quarti di finale, fra Napoli e Como. La gara sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. Turno infrasettimanale in Serie B e in Serie C, si gioca anche in Premier League dove spicca la sfida fra West Ham e Manchester United.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 10 febbraio.

18.00 Trapani-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.00 Cavese-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.00 Sorrento-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
18.00 Team Altamura-Latina (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
19.00 Sampdoria-Palermo (Serie B) - DAZN
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Virtus Entella-Cesena (Serie B) - DAZN
20.00 Padova-Carrarese (Serie B) - DAZN
20.00 Pescara-Catanzaro (Serie B) - DAZN
20.00 Reggiana-Mantova (Serie B) - DAZN
20.00 Venezia-Modena (Serie B) - DAZN
20.30 Chelsea-Leeds (Premier League) - SKY SPORT UNO
20.30 Catania-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.30 Salernitana-Casarano (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Atalanta U23-Potenza (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Casertana-Crotone (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Cosenza-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Foggia-Picerno (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Tottenham-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT
20.30 Everton-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT
21.00 Napoli-Como (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.15 West Ham-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K

