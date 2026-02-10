Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 23ª giornata di campionato

Si chiude con importanti risultati la 23ª giornata del campionato di Serie B. Il Venezia batte il Frosinone nello scontro al vertice della classifica e allunga al primo posto, con i ciociari che si fanno anche superare dal Monza vittorioso contro l'Avellino. Nelle posizioni di rilievo bene anche Palermo, Cesena e Catanzaro, mentre il Modena continua a zoppicare. Nella seconda parte della graduatori, invece, secondo successo di fila della Sampdoria e ritorno ai tre punti per il Mantova che batte il Bari in uno scontro diretto per la salvezza.

E come di consueto dopo una giornata di campionato arrivano le medie voto reparto per reparto, e non solo, basate sulle pagelle di TMW, che riportiamo qui sotto:

