Serie B, square a riposo al Castellani: il Palermo vince 2-0 sull'Empoli al 45'
Si è chiuso il primo tempo del match tra Empoli e Palermo, iniziato alle ore 17:15 e valido per la 15esima giornata di Serie B. I rosanero stanno vincendo al momento 2-0 al Castellani: partita archiviata già nei primi 20 minuti, con i gol di Le Douaron e Pohjanpalo al 7’ e al 18’.
Serie B, 15ª giornata giornata
Domenica 7 dicembre
Ore 17:15
Empoli-Palermo 0-2 (in corso)
7’ Le Douaron, 18’ Pohjanpalo
Ore 19:30
Sampdoria-Carrarese
Lunedì 8 dicembre
Ore 12:30
Modena-Catanzaro
Ore 15:00
Avellino-Venezia
Frosinone-Juve Stabia
Mantova-Reggiana
Monza-SudTirol
Padova-Cesena
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
CLASSIFICA
Monza 29
Frosinone 28
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Palermo 23
Empoli 20
Avellino 19
Catanzaro 19
Juve Stabia 19
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16
Entella 15
Mantova 14
Bari 14
Südtirol 13
Spezia 11
Sampdoria 10
Pescara 9