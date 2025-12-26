Inter, Mkhitaryan ricorda l'Euroderby e quello della Seconda Stella: "Mi diedero tanta gioia"

Il centrocampista dell'Inter Henrik Mkhitaryan si è raccontato sui canali di Cronache di Spogliatoio e, tra i vari temi toccati, ha parlato anche delle sfide contro il Milan iniziando dall'Euroderby in semifinale di Champions del 2023: "Io in dubbio nei giorni precedenti alla partita? Ognuno deve dare il suo contributo, queste partite non si vincono in undici ma con tutta la rosa. Il mister ne sceglie undici, gli altri devono dare una mano con l'atteggiamento e la fiducia. Abbiamo lo stesso obiettivo, l'importante è che l'Inter raggiunga l'obiettivo. Eravamo felicissimi perché giocando una semifinale di Champions contro il Milan e segnare un gol mi ha dato tanta gioia e felicità".

Ricorda con più piacere quella partita o il derby che vi ha dato la Seconda Stella?

"Ma sono partite diverse, non bisogna dimenticare che una la prima era una partita di Champions e l'altra una partita di campionato. Ovviamente ognuno ha la sua importanza. Sono bei ricordi perché giocando contro il Milan, facendo gol, vincendo la Seconda Stella, ovviamente fa piacere a tutti, indipendentemente in che competizione stai combattendo contro di loro".

