Reggina, è scontro con l'agente di Blondett per il futuro del calciatore: la nota del club

© foto di Uff. Stampa Fermana
Claudia Marrone
Oggi alle 15:19Serie D
Claudia Marrone

Nuove grane in casa Reggina, con la formazione che sta proseguendo il suo cammino nel Girone I di Serie D, nonostante l'avvio di annata non sia stato dei più soddisfacenti. Adesso, però, la questione legata a Edoardo Blondett sta tenendo banco perché i calabresi hanno fatto sapere di aver ricevuto dall'agente del calciatore la comunicazione di voler portare via lo stesso dalla squadra - con altra collocazione già trovata -, ma la società non intende ovviamente assecondare il tutto.
A fare il punto della situazione, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"AS Reggina 1914 informa che, lunedì 10 novembre alle ore 09:03, all’indomani della gara di Acireale, ha ricevuto dal sig. Spolli, procuratore del calciatore Edoardo Blondett, la comunicazione perentoria della volontà di portare via il calciatore informando altresì di avere già un’altra squadra per il proprio assistito.

La AS Reggina 1914 ribadisce, inoltre, la volontà di proseguire il proprio percorso sportivo con calciatori pienamente motivati e convinti di sposare solo ed esclusivamente la causa e gli obiettivi amaranto".

Capiremo quindi a breve quelli che saranno gli sviluppi di una vicenda che si preannuncia però già piuttosto complicata, soprattutto alla luce dell'avvicinarsi del mercato di Serie D. Ma in qualche modo andrà risolta.

