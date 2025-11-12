Conegliano, arriva un rinforzo dalla Serie C: è il difensore Chiesa del Bra
Dopo pochi mesi fra i professionisti con la maglia del neopromosso Bra, che l’aveva prelevato in estate dalla Dolomiti Bellunesi con cui aveva conquistato la Serie C nell’anno passato, per Denis Chiesa c’è il ritorno in Serie D. Il difensore, che ha collezionato otto presenze con i piemontesi, è stato infatti tesserato dal Conegliano. Questa la nota dei veneti:
"Il FCD Conegliano 1907 è lieto di annunciare l’arrivo di Denis Chiesa, nuovo difensore gialloblù.
Giocatore di solidità, personalità e grande spirito di sacrificio, Denis porterà esperienza e determinazione al servizio della squadra, contribuendo a rafforzare il reparto arretrato in vista dei prossimi impegni stagionali.
La società e tutto l’ambiente del Conegliano gli danno il più caloroso benvenuto e gli augurano il meglio per questa nuova avventura con i nostri colori.
Benvenuto Denis".
