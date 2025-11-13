Caos in casa Chieti, i giocatori: "Da luglio a oggi pagata una sola mensilità. Situazione difficile"

In casa Chieti, club che milita in Serie D, è scontro aperto fra la società e i giocatori con quest’ultimi che hanno firmato un comunicato dopo il mancato pagamento degli stipendi e le promesse non mantenute dalla società con il presidente Gianni Di Labio che nei giorni scorsi aveva dichiarato che i bonifici erano stati fatti e poi si era corretto ammettendo un ritardo di 20 giorni.

“Con il presente Comunicato, i calciatori tesserati per il Chieti, intendono rappresentare quanto segue. Non saremmo mai voluti arrivare a questo punto ma noi calciatori sentiamo la necessità di condividere con tutti i tifosi e con la città la realtà che stiamo vivendo e sconfessare chi, in maniera più o meno velata, sta tentando in mettere in discussione il nostro impegno e la nostra abnegazione. Da fine Luglio ad oggi, la società ha saldato una sola mensilità a nostro carico delle dieci stabilite e l’assenza dei pagamenti, e nessuna reale certezza sul versamento degli stessi, ci sta ponendo in una situazione estremamente difficile essendo venute a mancare le risorse economiche necessarie al proprio mantenimento ed in alcuni casi delle proprie famiglie. - si legge nel comunicato (fonte Ilcentro.it) - Difatti, da tempo siamo in attesa del pagamento della mensilità di settembre che nonostante le promesse non è ancora arrivato e questa condizione sta creando inevitabili disagi.

Per queste ragioni chiediamo al Presidente di mantenere almeno questa promessa e lasciar andar via quei ragazzi che per vari motivi non riescono ad andare avanti in queste condizioni e quindi consentire loro di riprendere una vita “normale”. Resta inteso che, tutti noi, continueremo, come abbiamo fatto dal primo giorno di allenamento, a lavorare con impegno, serietà e rispetto per la maglia che indossiamo, consapevoli del valore che rappresenta per la città di Chieti e per tutti i tifosi che ci sostengono. In conclusione, siamo qui a scrivere questo comunicato non solamente per una questione economica, ne per cercare scuse o alibi, ma per chiedere rispetto, dignità e condizioni lavorative che ogni lavoratore merita"..

Ricordiamo che da quest’anno le regole della LND sono più stringenti e tutte le società sono obbligate a presentare le liberatorie dei pagamenti relativi al periodo fino al 31 dicembre 2025 entro la data perentoria del 31 gennaio 2026, altrimenti scatterà un punto di penalizzazione per ogni mensilità non corrisposta.