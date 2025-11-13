Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Caos in casa Chieti, i giocatori: "Da luglio a oggi pagata una sola mensilità. Situazione difficile"

Caos in casa Chieti, i giocatori: "Da luglio a oggi pagata una sola mensilità. Situazione difficile"TUTTO mercato WEB
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:49Serie D
Tommaso Maschio

In casa Chieti, club che milita in Serie D, è scontro aperto fra la società e i giocatori con quest’ultimi che hanno firmato un comunicato dopo il mancato pagamento degli stipendi e le promesse non mantenute dalla società con il presidente Gianni Di Labio che nei giorni scorsi aveva dichiarato che i bonifici erano stati fatti e poi si era corretto ammettendo un ritardo di 20 giorni.

“Con il presente Comunicato, i calciatori tesserati per il Chieti, intendono rappresentare quanto segue. Non saremmo mai voluti arrivare a questo punto ma noi calciatori sentiamo la necessità di condividere con tutti i tifosi e con la città la realtà che stiamo vivendo e sconfessare chi, in maniera più o meno velata, sta tentando in mettere in discussione il nostro impegno e la nostra abnegazione. Da fine Luglio ad oggi, la società ha saldato una sola mensilità a nostro carico delle dieci stabilite e l’assenza dei pagamenti, e nessuna reale certezza sul versamento degli stessi, ci sta ponendo in una situazione estremamente difficile essendo venute a mancare le risorse economiche necessarie al proprio mantenimento ed in alcuni casi delle proprie famiglie. - si legge nel comunicato (fonte Ilcentro.it) - Difatti, da tempo siamo in attesa del pagamento della mensilità di settembre che nonostante le promesse non è ancora arrivato e questa condizione sta creando inevitabili disagi.

Per queste ragioni chiediamo al Presidente di mantenere almeno questa promessa e lasciar andar via quei ragazzi che per vari motivi non riescono ad andare avanti in queste condizioni e quindi consentire loro di riprendere una vita “normale”. Resta inteso che, tutti noi, continueremo, come abbiamo fatto dal primo giorno di allenamento, a lavorare con impegno, serietà e rispetto per la maglia che indossiamo, consapevoli del valore che rappresenta per la città di Chieti e per tutti i tifosi che ci sostengono. In conclusione, siamo qui a scrivere questo comunicato non solamente per una questione economica, ne per cercare scuse o alibi, ma per chiedere rispetto, dignità e condizioni lavorative che ogni lavoratore merita"..

Ricordiamo che da quest’anno le regole della LND sono più stringenti e tutte le società sono obbligate a presentare le liberatorie dei pagamenti relativi al periodo fino al 31 dicembre 2025 entro la data perentoria del 31 gennaio 2026, altrimenti scatterà un punto di penalizzazione per ogni mensilità non corrisposta.

Articoli correlati
Altre notizie Serie D
Caos in casa Chieti, i giocatori: "Da luglio a oggi pagata una sola mensilità. Situazione... Caos in casa Chieti, i giocatori: "Da luglio a oggi pagata una sola mensilità. Situazione difficile"
Conegliano, arriva un rinforzo dalla Serie C: è il difensore Chiesa del Bra UfficialeConegliano, arriva un rinforzo dalla Serie C: è il difensore Chiesa del Bra
Si rompe il silenzio in casa Reggina. Praticò: "La rosa può e deve ambire alla Serie... Si rompe il silenzio in casa Reggina. Praticò: "La rosa può e deve ambire alla Serie C"
Serie D, il punto dopo l'11ª giornata. Amelia vince ma viene esonerato. Vola la Pistoiese... Serie D, il punto dopo l'11ª giornata. Amelia vince ma viene esonerato. Vola la Pistoiese
La Pistoiese cala il colpo in attacco. In orange arriva Montalto UfficialeLa Pistoiese cala il colpo in attacco. In orange arriva Montalto
Pistoiese, individuato il sostituto di Simeri: vicino l'approdo in orange di Montalto... Pistoiese, individuato il sostituto di Simeri: vicino l'approdo in orange di Montalto
Marco Amelia esonerato dalla Nuova Sondrio... dopo la vittoria sul Milan Futuro UfficialeMarco Amelia esonerato dalla Nuova Sondrio... dopo la vittoria sul Milan Futuro
Reggina, risolto il contratto con Montalto. Torrisi: "Non è stata una decisione tecnica"... UfficialeReggina, risolto il contratto con Montalto. Torrisi: "Non è stata una decisione tecnica"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Milan, retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 novembre
4 Napoli, che tegola Anguissa: rischia di saltare le sfide contro Atalanta, Roma e Juve
5 Giovanni Reyna, a un passo dal Parma. Per poi scegliere il Borussia Moenchengladbach
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Roberto Mancini riparte dal Qatar. L'Al-Sadd annuncia il suo ingaggio
Immagine top news n.1 Moldova-Italia, le probabili formazioni: 4-4-2 super offensivo! Orsolini e Zaccagni dal 1'
Immagine top news n.2 Akanji: "Siamo primi e vogliamo rimanerci. Futuro? Mi piacerebbe restare all'Inter"
Immagine top news n.3 Moldova-Italia, i convocati di Gattuso: out in tre, Calafiori in gestione per San Siro
Immagine top news n.4 Roberto Mancini è atterrato in Qatar: firmerà con l'Al Sadd, attesa l'ufficialità
Immagine top news n.5 Massara al lavoro per regalare la ciliegina a gennaio alla Roma capolista
Immagine top news n.6 Milan, retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
Immagine top news n.7 Italia stasera in campo. Tanti cambi con la Moldova: "Ma non è la squadra dell'11-1"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.2 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.3 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Immagine news Altre Notizie n.2 Pochesci: "Nazionale? Basta dire che non c'è talento, è il sistema che non funziona"
Immagine news Serie A n.3 Robert Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ghisolfi: "A Roma anno turbolento ma chiuso al meglio. Sentivo di avere il club nel sangue"
Immagine news Serie A n.2 Il Parma è la squadra con l'età media più bassa in Serie A. Juve 6ª, Inter e Napoli in fondo
Immagine news Serie A n.3 Stramaccioni: "Per il Mondiale mi auguro di ritrovare il miglior Chiesa. E magari Berardi"
Immagine news Serie A n.4 Inter, ora Frattesi è una comparsa. È il sogno proibito di Sarri, ma anche di Roma e Juve
Immagine news Serie A n.5 Troppi guai davanti e ora anche in porta. -50 al mercato di gennaio, cosa serve al Parma
Immagine news Serie A n.6 Moldova-Italia, le probabili formazioni: 4-4-2 super offensivo! Orsolini e Zaccagni dal 1'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Magalini: "Il Bari tornerà dove merita. Non so chi saranno gli interpreti, ma speriamo di esserci"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Stroppa: "Squadra ha ampi margini di miglioramento. Lasciato qualcosa per strada"
Immagine news Serie B n.3 Verre dice addio al Palermo e forse al calcio. Per 'Gazzetta' potrebbe ritirarsi
Immagine news Serie B n.4 Gemelli... anche di gol. I fratelli Shpendi sognano la Serie A: "Magari ci troveremo ai playoff"
Immagine news Serie B n.5 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. A Pescara arriva Gorgone
Immagine news Serie B n.6 Palermo, buone notizie per Joronen: contro la Virtus Entella ci sarà
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Stallo Rimini, il Comune: "Richiediamo notizie precise e documentazione sulle parti coinvolte"
Immagine news Serie C n.2 Rinforzo in difesa per il Bra: contratto biennale all'ex Messina Damiano Lia
Immagine news Serie C n.3 Colpi di fucile all'auto di Calabro, Perez: "Estraneo ai fatti, indagato non vuol dire colpevole"
Immagine news Serie C n.4 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Immagine news Serie C n.5 Carpi, Ceccotti rinnova fino al 2027: "Emozione unica, voglio mantenere umiltà e fame"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, la telenovela continua: le quote non si sbloccano. E il Comune vuole vederci chiaro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League: Juventus corsara a Madrid, Roma ancora a secco
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women ko con l'Hacken, Piovani: "Fra una settimana in campo per ribaltare tutto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Colpaccio della Juventus, 2-1 in casa dell'Atletico Madrid: decide Bonansea
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?