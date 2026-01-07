Spezia, Chiabotto rientra dal prestito al Bra. Andrà in prestito al Treviso

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 14:48Serie B
Luca Bargellini
fonte Alessio Alaimo

Manca solo l'ufficialità per il cambio di maglia di Vittorio Chiabotto, centrocampista classe 2007 di proprietà dello Spezia.

Il calciatore, nella prima parte di stagione in Serie C con la maglia del Bra (6 presenze complessive e un gol), secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com saluterà il club giallorosso per scendere in Serie D e firmare con il Treviso, primo in classifica nel Girone B.

