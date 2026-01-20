Spezia, Gazzoli: "Sul mercato seguiamo la linea tracciata. Contenti, ma non è finita"

“Avevamo degli obiettivi dopo un’analisi fatta col ds Melissano e il tecnico Donadoni per portare un miglioramento alla squadra. Abbiamo concordato con la proprietà una linea che stiamo seguendo con merito al di là dei risultati sportivi. Siamo contenti di quanto fatto fino ad oggi ma non è finita, ci sono ancora 15 giorni e valuteremo le opportunità per migliorare sempre di più”. L’amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzoli nel corso della puntata di Radio Picco su RLV – La Radio A Colori ha parlato così del mercato del club ligure che ancora non è finito: “Se ci saranno delle entrate potrebbero esserci anche delle uscite, ma non è facile fare previsioni. L’importante è migliorare la rosa poi il due febbraio tracceremo una riga”.

Gazzoli parla poi della nuova proprietà: “Stanno dimostrando di avere voglia e grande senso d’appartenenza come dimostra la presenza costante del presidente Stillitano. Si sono accorti di quanto questa comunità sia appassionata e nulla viene lasciato al caso, vengono mantenuti tutti gli impegni, sia nell’immediato che anche per il futuro. - prosegue l’ad come si legge su Cittadellaspezia.com - Stiamo facendo un percorso che ci sta portando a un traguardo di stabilità e di continuazione del progetto che abbiamo in testa. Ora servono i risultati per fare altri passi più decisivi”.

Spazio anche al lavoro del tecnico Roberto Donadoni subentrato in corsa a Luca D’Angelo: “Siamo molto soddisfatti, c’è stata un’evoluzione delle prestazioni che è ciò che porta punti. Siamo soddisfatti del percorso, cercheremo di mettere a disposizione dell’allenatore le migliori risorse per migliorare ulteriormente la rosa”.

L’amministratore delegato aquilotto infine si sofferma sulla possibile riforma dei campionati con un ridimensionamento di promozioni e retrocessioni: “Il dialogo è in corso, c’è stata una riunione alcuni giorni fa in Federazione con tutte le componenti, ma nessuno ha una bacchetta magica. A oggi ci sono delle criticità, abbiamo parlato degli investimenti nelle infrastrutture in vista dell’Europeo del 2032, ma senza entrare nello specifico possiamo dire che il calcio vive un momento di cambiamento, avendo attirato proprietà anche dall’estero che hanno un percorso economico diverso. Non abbiamo una soluzione immediata, c’è un tema di discussione e un tema per le riforme, ma non possono essere gli unici elementi su cui puntare”.