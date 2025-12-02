Spezia in ansia per le condizioni di Sarr: serio infortunio alla gamba nell'ultimo allenamento

Brutte notizie in casa Spezia dall'ultimo allenamento. Il portiere Mouhamadou Sarr ha infatti subito un altro grave infortunio, le prime indiscrezioni parlano di frattura della tibia, della sua carriera in uno scontro fortuito con un compagno. Lo comunica lo stesso club ligure con una nota sui propri canali ufficiali spiegando che il calciatore è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dove sarà sottoposto agli esami del caso. Questo il report completo:

"Reduci dal giorno di riposo concesso da mister Donadoni, le Aquile si sono ritrovate questo pomeriggio sul terreno del "Comunale" di Follo per iniziare a preparare la sfida in programma l'8 dicembre contro la Virtus Entella.

Dopo aver iniziato in sala video, il gruppo si è spostato sul campo principale, lavorando su circuiti tecnici, per poi proseguire con intense partitelle su campo ridotto. Proseguono nei rispettivi percorsi di recupero Esposito, Soleri e Di Serio, mentre il portiere aquilotto Sarr, a seguito di un fortuito scontro di gioco, ha riportato un serio infortunio alla gamba destra, che ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari presenti e il conseguente trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti del caso.

Per domani è in programma una doppia seduta sui terreni di Follo".