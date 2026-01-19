Spezia in chiusura per Bonfanti e Skjellerup. Per l'attacco spuntano anche Kouame e Cerri

Lo Spezia in questa settimana proverà a chiudere per un doppio colpo: il difensore centrale Giovanni Bonfanti, classe 2003 in uscita dal Pisa e di proprietà dell’Atalanta, e l’attaccante Laurs Skjellerup, classe 2002 del Sassuolo. Due rinforzi che il direttore sportivo Stefano Melissano vuole consegnare il prima possibile a Roberto Donadoni proseguendo nella rivoluzione della rosa – sono già arrivati Radunovic, Sernicola, Adamo, Romano e Valoti – per andare alla caccia della salvezza.

L’arrivo del danese in avanti non chiude però le porta all’arrivo di un’altra punta, come riferisce La Nazione, con sullo sfondo il solito M’Bala Nzola, proposto in queste ore al Lecce da parte di quella Fiorentina con cui si discute anche di un altro profilo, dalle caratteristiche differenti, come Christian Kouamè, classe ‘97 che piace molto anche a Pisa e Genoa in Serie A e alla Sampdoria, ma che ha un costo molto elevato. Sempre per il reparto offensivo si pensa ad Alberto Cerri, in uscita dal Como, ma gravato da un ingaggi molto importante come nel caso del viola. Si è poi ventilato un possibile scambi con la Carrarese fra Edoardo Soleri ed Ernesto Torregrossa, mentre per Vanja Vlahovic, di proprietà dell’Atalanta, non scalda l’ipotesi Mantova.

Per completare il centrocampo l’idea porta sempre a quel Giuseppe Leone che la Juve Stabia vuole cedere solo a fronte del pagamento della clausola, 500mila euro, nonostante sia in scadenza di contratto e abbia già un accordo di massima con i liguri.