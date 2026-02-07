Il calciomercato non si ferma. Verde vola in Turchia: prestito al Fatih Karagümrük
L'attaccante Daniele Verde lascia lo Spezia per trasferirsi al Fatih Karagümrük. Il club ligure ha ufficializzato la cessione del classe 1996 attraverso i propri canali, confermando l'operazione a titolo temporaneo con opzione d'acquisto in favore della società turca.
Il trasferimento si concretizza pochi mesi dopo il reintegro del giocatore in rosa. Verde, che vanta un curriculum con esperienze in club come Roma, Verona, Valladolid e AEK, approda così nella massima serie turca dopo l'accordo raggiunto tra le parti.
Il Fatih Karagümrük, attraverso una nota sui social, ha dato il benvenuto all'esterno offensivo italiano, sottolineando il suo palmares internazionale: 24 presenze nelle nazionali giovanili azzurre testimoniano il percorso di un giocatore che ora cercherà rilancio lontano dai campi di Serie B.
L'operazione permette allo Spezia di alleggerire il monte ingaggi, mentre Verde avrà l'opportunità di mettersi in mostra in un campionato competitivo, con la prospettiva di un trasferimento definitivo qualora le prestazioni convincano la dirigenza turca.
