Sudtirol, Castori: "Sconfitta immeritata e difficile da digerire. Traversa, parate e sfortuna"

Mister Fabrizio Castori si presenta nella sala stampa del 'Druso' per analizzare la sconfitta subita dall'Avellino: "Sconfitta dura da digerire perché meritavamo di più, ci sono stati anche interventi prodigiosi del portiere ospite. Immeritata, faremo delle riflessioni e dovremo fare più attenzione. Sarebbe ingiusto dire che la sconfitta è meritata perché non lo è. Abbiamo preso un gol che poi ti compromette tutta la partita, qualcosa abbiamo concesso è vero ma abbiamo anche costruito. L'unica volta che l'Avellino è andato in area di rigore ha segnato. Abbiamo attaccato noi ma l'Avellino poi si è chiuso e dovevamo trovare l'episodio, abbiamo insistito ma non ci siamo riusciti. Sono le classiche partite che poi finiscono male. Dovevamo aumentare la spinta, a centrocampo abbiamo fatto dei cambi, la partita si stava facendo spigolosa, sapevo che l'Avellino si sarebbe chiuso e in campo aperto li avremmo messi in condizione di fare anche qualche fallo.

Chi è entrato ha fatto bene, ha creato occasioni, abbiamo contato 4 colpi di testa fuori di poco. Quando le partite vanno così si fa fatica ad accettare il risultato perché si è fatta la partita giusta come impegno e come gioco. Il pallone non è entrato e dobbiamo essere più bravi a non farlo entrare nella nostra porta. Sul gol preso qualcosa non è andato nel verso giusto, prendere gol dopo 10 minuti con l'Avellino tutto coperto, abbiamo commesso una leggerezza di troppo. Si fa fatica anche a commentare o si rischia di dire qualcosa di sbagliato a caldo, dobbiamo riflettere, fare analisi a freddo senza essere impulsivi. L'Avellino ha fatto la sua partita, si è messo dietro, commentare l'avversario è difficile, ognuno fa la partita che vuole, sono andati in vantaggio e si sono giustamente difesi ma non abbiamo neanche avuto fortuna. Incrocio dei pali, parata del portiere su Pecorino, abbiamo chiuso l'azione con 4 colpi di testa e la palla è andata fuori dove non c'è arrivato il portiere".