Serie B, Sudtirol-Avellino: Biancolino si gioca tanto contro il veterano Castori

Da una parte il veterano Castori, uno degli allenatori più esperti e preparati della categoria. Dall'altro quel Raffaele Biancolino che ha traghettato l'Avellino in B, ma che ora dovrà allontanare voci di un possibile esonero. In caso di ulteriore passo falso, la società biancoverde farebbe riflessioni approfondite pur potendo contare ancora su una discreta posizione di classifica. Arbitrerà il signor Rapuano di Rimini.

COME ARRIVA IL SUDTIROL

Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma oggi pomeriggio al Druso contro l'Avellino, uno scontro diretto già delicatissimo e da non fallire. Infermeria meno affollata rispetto all'emergenza totale di qualche settimana fa: Veseli è pienamente recuperato e dovrebbe partire dall'inizio, nell'elenco dei convocati anche Pietrangeli e Italeng che daranno il loro contributo nella ripresa in caso di necessità. Nel consueto 3-5-2 Casiraghi agirà come mezzala con licenza d'offendere, potrebbe essere titolare anche capitan Tait che invece avrà il compito di garantire maggiore copertura alla retroguardia. L'altro centrocampista dovrebbe essere Coulibaly, fedelissimo del trainer marchigiano. In difesa ballottaggio tra Masiello e Kofler, con quest'ultimo favorito.

COME ARRIVA L'AVELLINO

Biancolino non ha reintegrato in rosa Rigione, Manzi e Cagnano dopo l'esclusione della scorsa settimana, restano out per infortunio Favilli, D'Andrea, Armellino, Milani, Panico e Russo. Recuperato, invece, Insigne che, nel 4-3-1-2, dovrebbe essere il trequartista alle spalle del tandem Biasci-Tutino. L'attaccante napoletano ritrova Fabrizio Castori col quale vinse da protagonista il campionato di B con la Salernitana nella stagione 2020-21. In mediana è certo di una maglia Palmiero, mentre Palumbo insidia Kumi. Ballottaggio Besaggio-Sounas, con l'ex Catanzaro che sembra aver scalato posizioni nelle gerarchie del mister. Crespi sta meglio e sarà gettato nella mischia nella ripresa.