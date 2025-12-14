Genoa, Diego Lopez: "A gennaio il mercato è difficile ma colmo di opportunità"
Intervenuto nel pre partita di DAZN, il Chief of Football del Genoa Diego Lopez ha presentato la gara contro l'Inter: "Per giocare a calcio bisogna avere fiducia. De Rossi l'ha capito subito e la squadra ha compreso la sua idea. I giocatori avevano bisogno del carattere di De Rossi per spingere verso gli obiettivi prefissati".
Mercato?
"La prima cosa di cui abbiamo parlato è anzitutto la spinta massima delle qualità dei nostri giocatori. A gennaio il mercato è difficile e colmo di opportunità".
Norton Cuffy?
"Ogni partita cresce, ha prospettive ma deve dare ancora tanto qui a Genova. Abbiamo giocatori forti e in un'età interessante per le performances. Abbiamo bisogno di tutti".
