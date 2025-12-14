Inter, Zielinski: "Vogliamo riscattare la sconfitta in Champions"
Ai microfoni di Sky è intervenuto Piotr Zielinski centrocampista polacco dell'Inter prima della gara del Ferraris di Genova.
“Dobbiamo fare di tutto per vincere la partita”
Cosa vi ha lasciato la Champions?
“Ci ha dato carica abbiamo la possibilità per riscattarci attraverso questa gara"
Che momento è per te?
“Sto bene fisicamente, forse è il miglior momento sotto questo punto di vista"
