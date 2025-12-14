Inter, Chivu: "Siamo consapevoli dell'importanza di questa gara. De Rossi? Non l'ho sentito"

Ai microfoni di DAZN, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato del match contro il Genoa partendo dalla coppia d'attacco: "Lautaro con Pio fanno una bella coppia, oggi dovremo mettere in campo intensità e fisicità. Dobbiamo essere pronti e adattarci a quello che sarà. Il Genoa ha qualità nel palleggio, carattere e buona intensità".

Le scelte in campo?

"Faccio tante valutazioni, a partire dall'equilibrio per il terzo di destra, la velocità del centrale e le qualità individuali nella scelta. In mezzo al campo abbiamo tanta qualità. Calhanoglu è Calhanoglu, ma chi l'ha sostituito ha sempre fatto bene".

La sconfitta di Napoli e il pareggio del Milan?

"Gli stimoli ci sono sempre, siamo consapevoli dell'importanza di questa gara. Non abbiamo bisogno di vedere cosa fanno gli altri".

De Rossi?

"E' una settimana che non lo sento, ci siamo sentiti quando ha preso l'incarico di allenatore".