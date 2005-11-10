La soddisfazione è tanta in casa Sudtirol, con Davide Possanzini, allenatore dei biancorossi, raggiante dopo aver trovato l'importante successo contro la Cremonese: "Una bella partita, intesa, ricca di tante cose. Alla squadra aveva chiesto coraggio e intraprendenza, la squadra l'ha fatto indipendentemente dalla superiorità numerica. C'è stato un po' di casino, si può dire così, mi metto nei panni dell'arbitro e capisco non fosse facile gestirla dopo gli episodi iniziali. L'unica cosa su cui posso rompere ai miei è di non averla chiusa: abbiamo creato tanto, dobbiamo essere più incisivi".

Parole di elogio per Davi e Burnete: "Simone è bravo, si mette a disposizione. Stabile e Veroli non erano al top, da braccetto sinistro si è comportato benissimo. Idem Burnete, un altro giocatore che ce la mette tutta e che può fare bene il raccordo tra centrocampo e attacco. Come sta? Ha solo avuti i crampi, niente di grave". Applausi anche per il 2009 Schrott: "I ragazzi mi danno modo di essere fiducioso anche quando ci sono assenze, si allenano bene. A fine gara ha ringraziato a me ma deve farlo con sé stesso, non guardo alla carta d'identità. La squadra deve crederci, hanno un futuro davanti. Adesso però pensiamo alla prossima, mantenendo l'equilibrio e continuando a insistere su quanto stiamo facendo".

La chiosa è riservata a Vasco Lopes, col quale l'ex Mantova usa bastone e carota: "Ha fatto una grande partita anche lui. Gliel'ho già detto: deve iniziare a fare goal. Il suo lavoro è importantissimo per la squadra, ma è arrivata l'ora ci faccia vincere anche qualche partita con le sue reti".