Serie B, che colpo del Catanzaro! Il fanalino di coda travolge la capolista: 3-1 al Palermo
Andrea Piras
Colpo grosso del Catanzaro. Il testa coda della 12a giornata di campionato si conclude con una vittoria del fanalino di coda sulla capolista. Al “Ceravolo” padroni di casa in vantaggio con Giovane dopo appena otto minuti mentre sul finire di frazione Vavassori ha pareggiato i conti per i rosanero. Nella ripresa i calabresi hanno accelerato prima con Pecorino e poi con Mosti trovando tre punti importantissimi per il morale ma soprattutto per la classifica.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE B - 12ª GIORNATA
Già giocate
Hellas Verona-Cesena 0-2
6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi
Ascoli-Vicenza 2-2
9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)
Carrarese-Virtus Entella 1-0
43' Rubino
Modena-Juve Stabia 2-0
69' Ambrosino, 76' Bozhanaj
Sampdoria-Benevento 3-1
10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)
SudTirol-Cremonese 1-0
13' Stivanello
Catanzaro-Palermo 3-1
8' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti (C)
Ore 19.30 - Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
Ore 15.00 - Avellino-Mantova
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 26
Ascoli 21
Mantova 19*
Sudtirol 18
Cesena 18
Avellino 16*
Hellas Verona 16
Pisa 16*
Benevento 16
Cremonese 15
Padova 15*
Sampdoria 14
Carrarese 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 11*
Virtus Entella 10
Vicenza 10
Empoli 9*
Catanzaro 9
* una gara in meno