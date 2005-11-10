Virtus Entella, Baresi: "Primo tempo difficile, ma dobbiamo guardare avanti"
William Scuotto
Alessio Baresi, allenatore in seconda della Virtus Entella, ha commentato così in conferenza stampa il ko del team ligure contro la Carrarese:
"Abbiamo fatto fatica nel primo tempo. Loro sono partiti molto forte, ma siamo riusciti a portare la gara sull'1-0 a fine primo tempo. Nella ripresa, penso, l'inerzia sia un po' cambiata, anche se stiamo stati poco lucidi: potevamo creare qualcosa in più. Primo tempo difficile, ma non bisogna fare drammi".
Sui tanti infortuni:
"Bisogna guardare avanti. Martedì c'è un'altra partita. Purtroppo, gli infortuni ci sono e stanno capitando tutti assieme. Anche oggi abbiamo avuto gli infortuni di Franzoni e Forte, ma dobbiamo comunque fare gruppo e lavorare".
Sulla gara contro il Verona:
" Innanzitutto, dobbiamo recuperare più giocatori possibili. Bisogna lavorare sull'aspetto mentale, visto che abbiamo totalizzato solo un punto nelle ultime gare".