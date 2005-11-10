Alessio Baresi, allenatore in seconda della Virtus Entella, ha commentato così in conferenza stampa il ko del team ligure contro la Carrarese:

"Abbiamo fatto fatica nel primo tempo. Loro sono partiti molto forte, ma siamo riusciti a portare la gara sull'1-0 a fine primo tempo. Nella ripresa, penso, l'inerzia sia un po' cambiata, anche se stiamo stati poco lucidi: potevamo creare qualcosa in più. Primo tempo difficile, ma non bisogna fare drammi".



Sui tanti infortuni:



"Bisogna guardare avanti. Martedì c'è un'altra partita. Purtroppo, gli infortuni ci sono e stanno capitando tutti assieme. Anche oggi abbiamo avuto gli infortuni di Franzoni e Forte, ma dobbiamo comunque fare gruppo e lavorare".

Sulla gara contro il Verona:

" Innanzitutto, dobbiamo recuperare più giocatori possibili. Bisogna lavorare sull'aspetto mentale, visto che abbiamo totalizzato solo un punto nelle ultime gare".