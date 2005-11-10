Empoli, Indragoli: "E' il derby. Questo gruppo se lo merita"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 19:26Serie B
autore Pietro Celeste
21.11.2026 19:26Serie B
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Gabriele Indragoli, difensore dell'Empoli, ha parlato prima della sfida contro il Pisa ai microfoni di Dazn: "E' il derby, è una partita importante. Questo gruppo se lo mertita e abbiamo voglia di riscattarci e fare bene"
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