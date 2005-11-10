Si commenta ormai da giorni delle parole di Antonio Conte, che ha aperto a un suo ritorno alla Juve "per chiudere il cerchio": "E a parlarne ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando: "Ora Spalletti deve convivere con questa ombra. Conte è sulla bocca di tutti i tifosi, tutti lo rivorrebbero, è juventino però non credo sia in discussione per quest'anno. Il prossimo anno potrebbe essere la volta buona. Lo ha fatto capire. Se non vanno in Champions è contento, devi vendere tanto e rifare la squadra, e Conte è bravo in questo. Un allenatore bravo ha già in testa dei giocatori ottimi per il suo gioco. Alcuni poi potrebbero rendere di più sotto di lui".

Giusto tenere Spalletti se si vince l'EL?

"Se hai bisogno di un cambiamento e sai che ti serve uno come Conte, lo programmi già ora. Se poi vinci l'EL va bene, ma se io proprietà penso che Conte venga, io già ora ci comincio a parlare e non posso aspettare che risultati mi porterà Spalletti, che per me rimane un grande allenatore".

Juve che può stare più vicina al quarto posto?

"Gli infortuni incidono, lo ammetto, però se andiamo a vedere la squadra da quarto posto ce l'ha lo stesso. In un momento di difficoltà la difesa doveva essere un punto di forza, invece fatica tantissimo. Bremer e Lucumì faticano, sta giocando per esempio poco Alajbegovic, dà qualità e deve giocare di più. Cambiaso era un fenomeno fino a un anno e mezzo fa, che gli è successo? Secondo me l'allenatore non è riuscito a entrare in sintonia con questa rosa".

Milan, partita delicata con il Frosinone:

"Sono ragazzi, quelli del Frosinone, che vanno per la prima volta a San Siro, hanno qualità, hanno coraggio, se non sei perfetto non la vinci perchè loro ripartono a mille e non hanno paura a fare la giocata. E' una squadra molto europea il Frosinone".