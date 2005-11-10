Al termine del match pareggiato contro il Vicenza, l'esterno dell'Ascoli Don Bolsius ha commentato in sala stampa: "Il gol? E' stato uno dei momenti più belli della mia carriera, ho sognato di fare il primo gol in Serie B con questa maglia e oggi si è avverato. Nel mio sogno correvo sotto la curva ad esultare coi tifosi, a prescindere se fosse la sud o la nord.

Abbiamo fatto tanto possesso palla, ma possiamo migliorare nel concretizzare di più. Fisicamente stiamo molto bene. A parte l’inizio del primo tempo, per il resto abbiamo spinto e avremmo potuto chiudere prima la gara, questo pareggio sembra quasi una sconfitta.

Quando sono arrivato qui avevo dichiarato che non era scontato che prendessero un giocatore reduce dalla stagione che avevo fatto io, ma sono convinto di avere le qualità per fare questo gioco. Non sono sorpreso oggi di trovarmi in un Ascoli così forte. C’è ancora tanto da imparare, ma sono contento dei passi in avanti che ho compiuto da quando sono arrivato".