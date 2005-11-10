Prima della sosta per gli impegni della Nazionale, con l’Italia che nel doppio confronto con la Finlandia si giocherà l’accesso al Mondiale (lunedì 23 novembre a Taranto la conferenza stampa congiunta che presenterà anche la Supercoppa Women del 10 gennaio), tra sabato e domenica si gioca l’ottava giornata della Serie A Women Athora. Un turno che sarà caratterizzato dall’iniziativa “The life captain armband” di Serie A Women e Athora Italia, con le capitane delle 12 squadre che scenderanno in campo indossando una fascia speciale. Un gesto simbolico che valorizza il significato della fascia da capitana, tradizionalmente espressione di leadership e responsabilità all’interno della squadra, per estenderne il messaggio anche fuori dal campo: ogni donna deve poter essere protagonista delle proprie scelte e della propria vita.

SABATO - L’ottava giornata si aprirà sabato alle 12.30 con la sfida salvezza tra Parma e Napoli Women. Cinque punti per le emiliane, reduci dalla beffa (6-5) sul campo della Roma; sei per la squadra di Spugna, che arriva da tre pareggi nelle ultime quattro partite, compreso il 3-3 contro il Milan. Alle 15 Milan-Sassuolo, sfida che nello stesso weekend si gioca a livello di prime squadre e in Primavera (remake dell’ultima finale scudetto): le rossonere di Suzanne Bakker, un solo punto nelle ultime tre partite, hanno bisogno di ritrovare un successo che manca dal 24 ottobre, dal 3-0 alla Ternana Women. Il Sassuolo, con la Lazio, è l’unica squadra ancora senza vittorie in questo campionato, ma tre pareggi nelle ultime quattro sono comunque un trend incoraggiante per le neroverdi di Colantuono.

DOMENICA - Alle 12.30 di domenica si giocano due partite, Como Women-Roma e Ternana Women-Inter. Le giallorosse, rientrate in giornata dopo la straordinaria vittoria in Champions League contro il Benfica, ripartono per un’altra trasferta, contro un Como Women che ha perso le ultime due senza segnare, compreso il derby contro il Como 1907. La Roma, a Meda, cerca l’ottava vittoria in otto giornate per rafforzare il suo ruolo di dominatrice del campionato. L’Inter, invece, ha perso due partite in meno di una settimana: prima quella del ‘Breda’ contro la Juventus nonostante il doppio vantaggio all’89’ (i tre bianconeri sono stati i primi gol subiti in campionato da Runarsdottir), poi quella di Madrid in Champions League.

A Narni la squadra di David Sassarini proverà a rafforzare il suo secondo posto respingendolo dall’attacco del Como 1907, che alle 15 sarà di scena al Viola Park in un match – quello contro la Fiorentina – che sarà trasmesso in diretta anche su Rai 2 e RaiPlay (sarà la seconda partita di fila su Rai 2 dopo Inter-Juventus). La squadra di Selena Mazzantini, allenatrice che ha vinto la Panchina d’Oro per la straordinaria cavalcata in Serie B femminile, dopo il ko con la Roma si è rimessa in carreggiata vincendo il derby con il Como Women; la Fiorentina è invece in un ottimo momento, con tre vittorie (due di fila) nelle ultime quattro partite.

Alle 20.30, a Formello, l’ultima partita del weekend sarà Lazio-Juventus: biancocelesti ancora a secco di vittorie, bianconere con il morale a mille dopo l’incredibile rimonta sul campo dell’Inter e dopo il successo di Champions League contro il Leuven, che ha dato alla squadra di Guerrero almeno la certezza di giocare i playoff, con la speranza di potersi qualificare anche direttamente per i quarti.

Serie A Women Athora 2026/27- 8ª giornata

Sabato 21 novembre

12:30 Parma – Napoli

15:00 Milan – Sassuolo

Domenica 22 novembre

12:30 Como – Roma

12:30 Ternana – Inter

15:00 Fiorentina – Como 1907

20:30 Lazio – Juventus

Classifica Serie A femminile

Roma 21

Inter 16

Como 1907 14

Fiorentina 13

Juventus 12

Como 8

Ternana 8

Milan 7

Napoli 6

Parma 5

Lazio 3

Sassuolo 3