Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia, ponendo fine alle voci di mercato dopo l'intervista di Weston McKennie, accostato al Manchester United di Pochettino: "Appena uscita ci siamo sentiti e non mi sembrava che avesse alluso alla possibilità di voler andare via. Ha fatto un discorso generale. Io ho un buonissimo rapporto con lui come con tutti gli altri. Appena è rientrato abbiamo parlato della questione e tutto è assolutamente tranquillo.

Su Gatti cosa può dirci?

"Si sta contagiando a cercare soluzioni nuove oltre a difendere. Ha giocato anche in altri ruoli, mi sembra vada a ritrovarlo in maniera veloce e qualitativa questo che gli viene chiesto in allenamento. Deve sempre tenere presente la fatica, perché è la fatica che dice che stai lavorando bene. Sono molto contento di quella che è la sua disponibilità attuale, la sua qualità attuale. Dobbiamo ragionare in maniera più profonda perché ci sono tre partite e sono tutte e tre importanti. Noi dobbiamo ragionare in maniere più profonda in questa settimana con tre partite e proveremo ad accontentare un po' tutti perché giocheranno tutti".

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