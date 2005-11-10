Reduce dal successo sul Crotone e dal pareggio ottenuto ad Altamura, la Cavese cerca continuità sul campo del Monopoli. Alla vigilia della sfida, il tecnico Cristiano Masitto ha fatto il punto tra avversario, indisponibili e obiettivi della squadra, ribadendo la necessità di affrontare la gara con personalità.

"Serve una partita completa, il Monopoli concede pochissimo"

Masitto ha sottolineato come la prestazione contro il Crotone debba essere valutata nel suo complesso: "Senza il primo tempo non ci sarebbe stato il secondo. Servono entrambi i tempi, bisogna lavorare con intelligenza e disputare una prestazione importante". L'allenatore ha quindi elogiato il Monopoli: "È una squadra che lavora da anni con lo stesso allenatore, conosce perfettamente i propri pregi e i propri limiti. In casa non ha ancora perso e concede davvero poco". Per questo motivo la Cavese dovrà "restare dentro la partita per tutti i novanta minuti", senza perdere equilibrio. Sul possibile impiego dell'ex Fella ha aggiunto: "Tutti devono essere motivati, non solo lui. Mi auguro possa trovare una giocata decisiva, ma la motivazione deve appartenere a tutto il gruppo".

Infermeria, classifica e vittoria in trasferta

Il tecnico ha confermato le assenze di Cionek, Awua, Mannucci e Ponziglione: "Abbiamo qualche difficoltà in difesa, ma le assenze rappresentano sempre un'opportunità per chi giocherà". Sulla ricerca della prima vittoria esterna della stagione, Masitto invita a non trasformarla in un'ossessione: "Più la cerchiamo e più rischia di non arrivare. Dobbiamo concentrarci su quello che sappiamo fare". Infine un messaggio anche ai tifosi che iniziano a guardare la classifica con ambizione: "Non è il momento di fare calcoli. Questo è un campionato in cui si gioca punto dopo punto". La ricetta per affrontare il Monopoli è chiara: "Scenderemo in campo con coraggio, sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Dovremo essere capaci di imporre la nostra identità quando sarà possibile e soffrire quando la partita lo richiederà".