Una lunga intervista quella che a Sportweek, il settimanale in edicola ogni sabato con La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato il Ct della Nazionale Femminile Andrea Soncin, che ha ripercorso gli ultimi tre anni, quelli he lo hanno portato nel mondo del femminile, una situazione che, come ha dichiarato, gli ha scatenato la voglia di rimettersi in gioco come allenatore. Un vero affare, quello fatto dalla Federazione, considerando tutto il gran lavoro che Soncin è riuscito a fare.

Certo, la strada è ancora lunga, ma non si fa intimorire da questo: "Nella mia carriera ho sempre puntato tutto sulla serietà, sul lavoro, sul cercare il miglioramento personale e di squadra. Sicuramente, scegliere me è stato forse un punto di discontinuità. Ma così come un uomo può gestire bene un gruppo di atlete donne, sono altrettanto convinto che una donna possa allenare una squadra maschile nel momento in cui ci sono l’esperienza e le capacità. Il problema principale è creare queste opportunità".

Opportunità che il Ct crea anche verbalmente, parlando al plurale femminile quando si riferisce alla Nazionale. E anche su questo è chiaro Soncin, che ricorda di come il linguaggio possa "sensibilizzare il mondo esterno", visto che "è un altro modo per combattere gli stereotipi".

Si parla infine di campo: "Dobbiamo provare ad alzare sempre di più il livello del prodotto, anche nella creazione di infrastrutture che possano rendere lo spettacolo più coinvolgente. Sappiamo bene che i nostri risultati possono accendere ancora di più i fari su tutto il movimento, però poi servono visione e progettualità. E ora vogliamo portare tutti al Mondiale. E nei sogni di tutte noi andare a giocare questo torneo in un paese iconico come il Brasile".