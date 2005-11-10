Dopo la sconfitta rimediata contro il Trento, il tecnico del Cittadella Roberto Musso ha parlato in conferenza stampa: "Penso che sia stata una partita da due volti: il primo tempo abbiamo fatto tanta - riporta Trivenetogoal.it - tanta fatica, penso che sia stato il nostro peggior primo tempo da inizio campionato.

Abbiamo fatto tantissimi cross dove abbiamo avuto buone occasioni e magari con un pizzico di bravura in più e cattiveria avremmo potuto pareggiare la partita. Dobbiamo essere più bravi e più cattivi quando arriviamo negli ultimi venticinque metri per cercare di concretizzare qualche azione di più, perché le situazioni poi le creiamo.

Alla squadra ho solo detto che non eravamo noi, di reagire, che bisognava togliersi scrollarsi un po’ di dosso magari un po’ di tensione, soprattutto dei ragazzi più giovani. Lì in mediana purtroppo siamo ridotti all’osso, abbiamo quattro infortunati, tutti i centrocampisti praticamente a parte Cecchetto. Barberis non è ancora pronto e non sappiamo nemmeno i tempi precisi di recupero, quindi viviamo alla giornata".