Sono in vendita i biglietti di Italia-Finlandia, gara di ritorno del secondo e decisivo turno dei play-off mondiali in programma sabato 5 dicembre (calcio d’inizio alle ore 21.15) allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ di Taranto.

I tagliandi della gara, che potrebbe regalare alle Azzurre la terza qualificazione consecutiva al torneo iridato, potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti ticketing.figc.it e vivaticket.it, con tariffe agevolate per Under 20, Over 65, studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso e abbonati della SS Taranto Calcio (questi ultimi potranno beneficiare della scontistica inserendo il sigillo fiscale presente nel campo coupon dell’abbonamento). Allo ‘Iacovone’, dove la Nazionale Femminile giocherà per la prima volta, torna anche l’appuntamento con Casa Azzurre powered by adidas, aperta al pubblico con un biglietto ad hoc e dedicata a sponsor e tifosi che avranno l’occasione di incontrare le giocatrici e vivere dalla tribuna d’Onore le emozioni della partita.

SUPERCOPPA WOMEN - I titolari dei biglietti di Italia-Finlandia avranno diritto a uno sconto sull’acquisto dei tagliandi della Supercoppa Women tra Roma-Juventus, che si disputerà - sempre allo stadio ‘Iacovone’ - domenica 10 gennaio 2027 alle ore 15 (le info sulla biglietteria della partita verranno rese note nei prossimi giorni).

Di seguito i prezzi dei biglietti della gara:

ITALIA-FINLANDIA A TARANTO (5 DICEMBRE)

- TRIBUNA D’ONORE CON CASA AZZURRE Euro 35,00

- TRIBUNA OVEST Euro 14,00

- TRIBUNA OVEST RIDOTTO Euro 10,00

- TRIBUNA EST Euro 5,00

- TRIBUNA EST RIDOTTO Euro 1,00

- CURVA NORD Euro 1,00

* I biglietti ridotti sono riservati ai ragazzi nati dopo il 5 dicembre del 2006 (under 20), alle persone nate prima del 5 dicembre 1961 (over 65) e agli abbonati alla stagione corrente della SS Taranto Calcio;

* Per gli studenti universitari, l’acquisto del biglietto ridotto sarà consentito presso i punti vendita Vivaticket abilitati, previa presentazione del tesserino universitario o di documentazione equivalente che attesti l’iscrizione all’anno accademico in corso.

PERSONE CON DISABILITÀ - Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito martedì 1° dicembre (dalle ore 8 alle 23), fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi a https://figc.getyourevent.online/.