Serie C, i risultati delle gare delle 17.30: pari Pescara, tris Juve Next Gen, il derby al Cosenza
Andrea Piras
Si sono concluse le gare del sabato pomeriggio di questa 15a giornata di Serie B. Da segnalare il successo della Folgore Caratese che abbandona l'ultimo posto dopo il successo per 2-1 sull'Arzignano Valchiampo mentre la Juventus Nex Gen si è imposta 3-1 sul campo della Giana Erminio. Successo del Cosenza nel derby contro il Crotone nel girone C.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE C - 15ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Trento-Cittadella 1-0
30' Maffei
Treviso-Pergolettese 1-0
55' [aut.] Ferrandino (P)
Sabato 21 novembre
Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo 2-1
8' Samotti (F), 84' Mattioli (A), 87' Spalluto (F)
Giana Erminio-Juventus Next Gen 1-3
34' Brugarello (J), 45' Quaggio (G), 64' Oboavwoduo (J), 82' Durmisi (J)
Domenica 22 novembre
Ore 12.30 – Pro Vercelli-Novara
Ore 12.30 – Union Brescia-Renate
Ore 14.30 – Alcione Milano-Ospitaletto
Ore 17.30 – Desenzano-Albinoleffe
Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Carpi
Lunedì 23 novembre
Ore 20.30 – Lecco-Lumezzane (diretta RaiSport)
Classifica: Trento 33*, Cittadella 32*, Union Brescia 31, Ospitaletto 25, Treviso 25*, Arzignano Valchiampo 24, Lecco 21, Alcione 18, Pergolettese 18*, AlbinoLeffe 17, Pro Vercelli 17, Juventus Next Gen 17*, Lumezzane 16, Novara 14, Carpi 14, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12*, Dolomiti Bellunesi 10.
* una gara in più
GIRONE B
Già giocate
Ostiamare-Atalanta U23 0-0
Vado-Latina 0-1
55' Sussi
Sabato 21 novembre
Campobasso-Vis Pesaro 3-3
9' Giovannini (V), 16' [rig.] Di Paola (V), 30' Gargiulo (C), 72' Galeandro (C), 75' Di Paola (V), 80' Bifulco (C)
Pineto-Pescara 1-1
1' Forte (Pi), 81' Inglese (Pe)
Domenica 22 novembre
Ore 14.30 – Livorno-Ravenna
Ore 14.30 – Pianese-Gubbio
Ore 14.30 – Torres-Spezia
Ore 17.30 – Forlì-Reggiana
Ore 17.30 – Sambenedettese-Perugia
Lunedì 23 novembre
Ore 20.30 – Grosseto-Guidonia Montecelio
Classifica: Spezia 38, Ravenna 32, Pescara 25, Torres 25, Grosseto 23, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21, Latina 21*, Campobasso 19, Atalanta U23 19, Pineto 18, Perugia 17, Vado 16*, Forlì 15, Pianese 13, Ostiamare 11*, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 10*.
*una gara in più
GIRONE C
Già giocata
Casertana-Salernitana 2-2
38' [aut.] Kontek (C), 71' Di Tacchio (C), 83' Villa (S), 90'+4 Vezzoni (C)
Audace Cerignola-Barletta 1-1
41' Meli (A), 82' Partipilo (B)
Inter U23-Potenza 2-1
17' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I)
Monopoli-Cavese 1-0
56' Gioielli
Sabato 21 novembre
Crotone-Cosenza 0-1
8' [aut.] Bashi (Cr)
Savoia-Sorrento 2-1
29' Tumbarello (Sa), 39' Nepi (Sa), 63' Bernabeo (So)
Domenica 22 novembre
Ore 12.30 – Scafatese-Foggia
Ore 14.30 – Altamura-Casarano
Ore 15.00 – Catania-Bari
Ore 17.30 – Picerno-Giugliano
Classifica: Potenza 35, Bari 26*, Sorrento 23, Monopoli 23, Inter U23 23*, Catania 22*, Scafatese 21*, Casertana 21, Audace Cerignola 21*, Picerno 19*, Barletta 19, Cavese 19, Salernitana 19, Casarano 18*, Savoia 18, Altamura 16*, Giugliano 16*, Cosenza 16, Foggia 15*, Crotone 1°
° penalizzato di 6 punti
*una gara in meno