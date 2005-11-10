Serie A, la classifica aggiornata: la Roma risponde alla Lazio e scavalca l'Inter. Parma nei bassifondi
La Roma espugna il Tardini e tiene il passo dei concittadini della Lazio. Grazie al 5-1 rifilato al Parma in trasferta, la formazione allenata da Gian Piero Gasperini sale infatti a 30 punti in classifica, meno uno dalla squadra di Gennaro Gattuso, operando il sorpasso ai danni dell’Inter, di scena domani sera a Bergamo.
Resta molto complicata la classifica del Parma di Alberto Gilardino, appena 8 punti in 12 partite: il rischio di essere superati da almeno una tra Sassuolo e Monza - ma anche il Venezia, pur impegnato domani a Torino con la Juventus, ha a portata i ducali - è dietro l’angolo.
La classifica
1. Lazio – 32 punti (12 partite giocate)
2. Roma – 30 punti (12)
3. Inter – 28 punti (11)
4. Como – 26 punti (12)
5. Milan – 24 punti (11)
6. Frosinone – 20 punti (11)
7. Juventus – 18 punti (11)
8. Bologna – 17 punti (11)
9. Cagliari – 16 punti (12)
10. Napoli – 15 punti (11)
11. Torino – 14 punti (11)
12. Atalanta – 14 punti (11)
13. Genoa – 13 punti (11)
14. Lecce – 10 punti (12)
15. Fiorentina – 9 punti (11)
16. Parma – 8 punti (12)
17. Sassuolo – 8 punti (11)
18. Monza – 7 punti (11)
19. Venezia – 6 punti (11)
20. Udinese – 5 punti (11)
Il programma della 12ª giornata
Como-Cagliari 2-0
Lazio-Lecce 3-0
Parma-Roma 1-5
21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY